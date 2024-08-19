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Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı

İstanbul Ümraniye'de, Aleyna Çalgıcı isimli bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına küfürler savurdu. Kadının başörtüsünü hedef alan Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldığı ve sicilini kabarık olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 14:44 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 15:00
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı

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İstanbul Ümraniye'de, bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına ve başörtüsüne hadsizce küfürler savurdu.

İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜRLER SAVURDU
Saldırgan, önce "Başörtülü o...." şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu.

Başörtülü kadına küfürler savurdu!Başörtülü kadına küfürler savurdu!

Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın diğer vatandaşlara da saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek, "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" dediklerinde, saldırgan pişkin bir şekilde, "Evet ettim, niye edemez miyim?" diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti.

Ümraniye'de Aleyna Çalgıcı isimli kadın başörtülü kadına küfürler savurdu!Ümraniye'de Aleyna Çalgıcı isimli kadın başörtülü kadına küfürler savurdu!

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, saldırgan kadının kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Saldırganın pişkin tavırları ve başörtüsüne saldırması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Vatandaşlar skandala tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Başörtüsünü hedef alarak saldırıda bulunan kadının Aleyna Çalgıcı olduğu öğrenildi.

Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktıAleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı

Olayın ardından Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldı.

ALEYNA ÇALGICI'NIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Ayrıca, şahsın daha önce "Hakaret, Kasten Yaralama, Tehdit, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem gördüğü belirtildi.

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