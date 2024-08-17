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Can Atalay için toplanan Meclis'te yumruklar konuştu!

Can Atalay için toplanan Meclis'te yumruklar konuştu. Vekiller hastanelik oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Can Atalay için toplanan Meclis’te yumruklar konuştu!

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TBMM, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için özel oturumla toplandı. Ancak TİP'li Ahmet Şık, AK Partililer'e "Terörist" diyerek hakaretler yağdırdı.
Bunun üzerine Alpay Özalan ile Şık arasında arbede yaşandı. Olaya diğer vekiller de karıştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, güçlükle yatıştırıldı.

MECLİS'TE KAN ÇIKTI
TBMM, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı. TİP'li vekil Ahmet Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Haysiyet yok" deyince yumruk yumruğa kavga çıktı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, milletvekilleri temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı. Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralara yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirine girdi.

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