SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:18 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 14:38
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eceabat'ta orman yangını!

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.

GİRİŞLER DURDURULDU
Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

"TAHLİYEYİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
Türk Telekom
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı
CANLI TAKİP | Gözler Doha’da: Katar’da ateşkes masası! Hamas resti çekti: Görüşme arabulucu ile olacak
MSB’den haftalık Z raporu: 73 terörist etkisiz hale getirildi | İnsan kaçakçılığı olayına karışan emekli tuğgeneral açıklaması: Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
PKK’dan 15 Ağustos’un 40. yıl dönümünde İsrail’in arka tekeriyiz itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu’da savaşı gürleştireceğiz
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor
CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin’de! | Netanyahu ve ABD’ye sert sözler
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı: Terörle mücadele ve hudut güvenliği masada
CHP’li İBB’nin metrobüs yolunda yaptığı Beyaz Yol çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek
Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
SON DAKİKA