Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş sağlık durumu nasıl, ne kanseriydi? İbrahim Tatlıses yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu

Uzun süredir kanser tedavisi gören 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş , bugün evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı. Akbaş'ın yakınları, ünlü oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi.

KOLON, GIRTLAK VE BAĞIRSAK KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU