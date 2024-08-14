Dışişleri tarihi açıkladı! Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle Ankara 'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. (14 Mart 2024)

BAKANLAR BAŞKANLIK EDECEK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlarının başkanlık edeceği toplantının amacı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması.

Toplantıda terör örgütü PKK'nın yasaklı örgüt ilan edilmesi de ele alınacak. Kritik zirvede Irak'la ülkenin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'ya ortak bir operasyonun da gündeme gelmesi bekleniyor.

ADIM ADIM OPERASYON

Bölgede büyük harekattan önce üs bölgeleri tahkim edilmesi hedefler arasında yer alıyor. Çelik konstrüksiyonlu üsler ve gözetleme kuleleri inşasına başlanacak. Üs bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için yol, köprü yapılacak. İletişim ağları ve enerji hatları kurulacak.

Irak'ın kuzeyinde Suriye'deki M4 karayolu gibi nüfuz alanını belirleyen güvenli bir hat oluşturulacak. Yani Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi terör koridorunun diğer adımı Irak olacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ KÖŞEYE SIKIŞTIRILACAK

Irak'ta güvenli bölgeler kurulurken, PKK'nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedefleniyor. Böylece PKK köşeye sıkıştırılacak. Terör örgütünün etkin olduğu bölgelerdeki yerleşim yerleriyle bağlantısı kesilecek ve o bölgeler kontrol altına alınacak.