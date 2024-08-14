AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlandı. Programın teması "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.
AK PARTİ'YE KATILIMLAR OLACAK
Törende AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağı bilinirken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün (13 Ağustos) AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin etkinliğin yapılacağı AK Parti Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
KAÇ İSİM AK PARTİ'YE KATILACAK?
Dağ, "Sayı olarak artma ihtimalleri var. Onun için belki sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye Başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler de var, ona göre de bazı gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.
BU PARTİMİZ AÇISINDAN İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAKTIR
Dağ, katılımların olacağını, sonraki süreçte de bazı görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bir görüşme içerisinde, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi, aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında da her şey olgunlaştığında da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yarın da program içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır."
22 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK
AK Parti'nin son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azmi, coşkusu ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını söyledi.
AK Parti'nin, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olduğunu belirten Dağ, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz." dedi.
14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni katılımlar olacak
"AK PARTİ, GELECEĞİN PARTİSİDİR"
AK Parti'nin, köklerinden aldığı güçle her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir parti olduğunu vurgulayan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz, bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla, gençlik ve kadın kollarıyla birlik ve beraberliğine borçludur. AK Parti, millet uğruna, vatan uğruna, fedakarlığın simgesi olmuştur, bundan sonra da olacaktır. AK Parti, geleceğin partisidir. AK Parti, umutların her daim yeşerdiği partidir. AK Parti, eser siyasetiyle, yaptığı icraatlarıyla bugünlere gelmiş bir partidir. AK Parti, dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir."
Dağ, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatarak, "Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin can damarı, milletin gönlünde taht kurmalarına vesile olan en önemli siyasetlerinin, bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları hizmet ve icraatları olduğunu belirten Dağ, "Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda inançla şekillendirmektedir." diye konuştu.