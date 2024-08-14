KAÇ İSİM AK PARTİ'YE KATILACAK? Dağ, "Sayı olarak artma ihtimalleri var. Onun için belki sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye Başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler de var, ona göre de bazı gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.

Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlandı. Programın temas ı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

BU PARTİMİZ AÇISINDAN İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAKTIR

Dağ, katılımların olacağını, sonraki süreçte de bazı görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bir görüşme içerisinde, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi, aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında da her şey olgunlaştığında da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yarın da program içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır."

22 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK

AK Parti'nin son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azmi, coşkusu ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

AK Parti'nin, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olduğunu belirten Dağ, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz." dedi.