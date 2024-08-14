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AK Parti'ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümü

AK Parti bugün kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Törende partiye yeni katılımların olacağı bilinirken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi. AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün(13 Ağustos) görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "15 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili partiye katılacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:49 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:06
AK Parti’ye kimler katılacak? İlk kez açıklandı: 2 milletvekili 15 belediye başkanı! | AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümü

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AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlandı. Programın teması "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

AK PARTİ'YE KATILIMLAR OLACAK
Törende AK Parti'ye yeni isimlerin katılacağı bilinirken AK Parti'den flaş bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün (13 Ağustos) AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin etkinliğin yapılacağı AK Parti Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

KAÇ İSİM AK PARTİ'YE KATILACAK?
Dağ, "Sayı olarak artma ihtimalleri var. Onun için belki sayı konusunda takribi şeyler söylemiş olayım. Belediye Başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler de var, ona göre de bazı gelişmeler olabilir." ifadelerini kullandı.

BU PARTİMİZ AÇISINDAN İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAKTIR
Dağ, katılımların olacağını, sonraki süreçte de bazı görüşmelerin gerçekleştirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bir görüşme içerisinde, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti hukukunu hem de parti ilkelerimizi, aynı zamanda da katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında da her şey olgunlaştığında da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yarın da program içerisinde hem belediye başkanı hem de milletvekili noktasında katılımlar olacak. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır."

22 YILDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK
AK Parti'nin son 23 yılın 22 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu vurgulayan Dağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azmi, coşkusu ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

AK Parti'nin, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin hem dönüşümün hem de reformun adı olduğunu belirten Dağ, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz." dedi.

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"AK PARTİ, GELECEĞİN PARTİSİDİR"
AK Parti'nin, köklerinden aldığı güçle her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir parti olduğunu vurgulayan Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz, bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla, gençlik ve kadın kollarıyla birlik ve beraberliğine borçludur. AK Parti, millet uğruna, vatan uğruna, fedakarlığın simgesi olmuştur, bundan sonra da olacaktır. AK Parti, geleceğin partisidir. AK Parti, umutların her daim yeşerdiği partidir. AK Parti, eser siyasetiyle, yaptığı icraatlarıyla bugünlere gelmiş bir partidir. AK Parti, dava ruhuyla yoğrulmuş vatan evlatlarının partisidir."

Dağ, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatarak, "Temamızı 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin can damarı, milletin gönlünde taht kurmalarına vesile olan en önemli siyasetlerinin, bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları hizmet ve icraatları olduğunu belirten Dağ, "Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda inançla şekillendirmektedir." diye konuştu.

"DAHA NİCE YILLAR BÖYLE PROGRAMLAR YAPACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUZ"
Partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nı ilk defa AK Parti Kongre Merkezi'nde yapacaklarına dikkati çeken Dağ, programın detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Programda, kurucularımız, MYK, MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, önceki dönem kabine üyelerimiz ile bugüne kadar görev yapmış Meclis Başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz bulunacaklar, onları misafir edeceğiz. Programımız, Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımızın konuşmaları, film gösterimi, sahne performansı ve Cumhurbaşkanı'mızın hitaplarından sonra bu alanda kurucularımızla vereceğimiz bir fotoğrafla son bulacaktır."

Bunun yanı sıra her il başkanlığının da illerinde program yapacağını aktaran Dağ, "İl başkanlarımız, il kurucularımız, mevcut milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız illerindeki bu coşkuya, aynı zaman diliminde ortak olacaktır. Yarın saat 14.00'te burada programımızı icra ederken her ilde de aynı saatte kuruluş yıl dönümü programını icra edeceğiz." bilgisini verdi.

Dağ, "Programımızı sade ve gösterişten uzak, AK Parti'mizin 23. yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanı ile organize ettik. İnşallah daha nice yıllar böyle programlar yapacağımızı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'YE HEM MİLLETVEKİLİ HEM DE BELEDİYE BAŞKANI DÜZEYİNDE KATILIMLAR OLACAK"
Gazetecilerin, programda AK Parti'ye katılım olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Dağ, AK Parti'nin siyasetin merkezi olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Biz bu katılımlar ile hem de ülkeye yaptığımız hizmet siyasetiyle 85 milyon bütün vatandaşlarımızı kucaklayan söylemlerimiz ile bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk, bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz."

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EFKAN ALA DA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

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AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.

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