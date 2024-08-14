AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
HANGİ BELEDİYE VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?
AK Parti'ye bugün geçiş yapacak belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi ortaya çıktı.
AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
HANGİ BELEDİYE VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?
AK Parti'ye bugün geçiş yapacak belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi ortaya çıktı.
Buna göre 2 milletvekili 13 belediye başkanının AK Parti'ye katıldı. Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
2 MİLLETVEKİLİ
Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti
Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti
13 BELEDİYE BAŞKANI
Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız
Cömert Özen (Adana, Feke) - YRP
Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız
Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - YRP
Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti
Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - YRP
Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız
Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - YRP
Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - YRP
Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - YRP
Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - YRP
Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız
Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız
"BUGÜN ROZETİ TAKACAĞIM İNŞALLAH"
AK Parti'ye katılacağı konuşulan Ahmet Ersagun Yücel Sabah'a yaptığı açıklamada, "Evet, doğru. Rozeti bugün takacağım inşallah." dedi.
EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.
AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.
AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.