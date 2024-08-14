EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.