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AK Parti'ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler

Son dakika haberi! AK Parti bugün 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Törende partiye yeni katılımların olacağı bilinirken isimler ortaya çıktı. Buna göre 2 milletvekili 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İşte isim isim son liste.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:49 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 15:32
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler

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AK Parti bugün 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

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HANGİ BELEDİYE VE VEKİLLER AK PARTİ'YE GEÇTİ?
AK Parti'ye bugün geçiş yapacak belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi ortaya çıktı.

Buna göre 2 milletvekili 13 belediye başkanının AK Parti'ye katıldı. Partiye katılan isimlerin rozetlerini Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz İstanbul Milletvekili Seyithan İşsiz

2 MİLLETVEKİLİ
Seyithan İşsiz (İstanbul) - İYİ Parti

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel


Ahmet Ersagun Yücel (İstanbul) - İYİ Parti

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

13 BELEDİYE BAŞKANI
Mahmut Dal (Adana, Saimbeyli) - Bağımsız

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen


Cömert Özen (Adana, Feke) - YRP
Ali Açmaz (Elazığ, Arıcak Bükardı) - Bağımsız

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar


Emrullah Akpunar (Erzurum, Aziziye) - YRP

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir


Hayrettin Özdemir (Erzurum, Horasan) - İYİ Parti

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu


Nevzat Karasu (Erzurum, Köprüköy) - YRP

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Ali Öztoklu (Konya, Doğanhisar) - Bağımsız
Fehim Kaya (Muş, Bulanık Yoncalı) - YRP
Ömer Faruk Yenilmez (Muş, Merkez Yeşilova) - YRP

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut KarayiğitOrdu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit


Mesut Karayiğit (Ordu, Çaybaşı) - YRP

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin ŞencanSamsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan


Refahittin Şencan (Samsun, Ayvacık) - YRP

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit


Mehmet Begit (Şanlıurfa, Birecik) - Bağımsız

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer ArpacıUşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı


Zafer Arpacı (Uşak, Banaz) - Bağımsız

"BUGÜN ROZETİ TAKACAĞIM İNŞALLAH"
AK Parti'ye katılacağı konuşulan Ahmet Ersagun Yücel Sabah'a yaptığı açıklamada, "Evet, doğru. Rozeti bugün takacağım inşallah." dedi.

Gözler AK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacakGözler AK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümünde: Partiye yeni katılımlar olacak


EFKAN ALA AÇIKLAMIŞTI: YENİ KATILIMLAR OLACAK
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağına dikkat çekerek, "AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır." demişti.

AK PARTİ'NİN 23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli icraata da imza attı.

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