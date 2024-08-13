PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail’in sözcüsü oldu! MİT’e ’Haniye’ iftirası MOSSAD’a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv’den mi?

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye
İsrail'in taşeronu PKK elebaşlarının iddialarının aksine Türkiye savaşın bölgeye yayılmaması için elinden geleni ardına koymuyor. Uluslararası kamuoyuna İsrail'e yönelik baskıların artması için çağrıda bulunuyor.
PKK'IN İFTİRASINI ÇÖKERTEN GERÇEK: HANİYE'YE YÖNELİK PLANLANAN İKİ SUİKASTI MİT ÇÖKERTTİ
Elebaşlarının "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını ise MİT çökertti.
Tahran'da şehit olan Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha'da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT'in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı.
TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Hamas'tan bir yetkiliye dayandırılan söz konusu iddiayı doğruladı.
Milliyet'e konuşan Turan, "Haniye ülkemize ziyarete gelince üst düzey bir koruma sağlanmış ve kendisini hedef alan odakların hain emellerine ulaşması engellenmişti. Yabancı ülkelere giden misafirlerin korunması o ülkenin hem görevi hem de itibarıdır. MİT daima bu bilinçle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Turan, "Haniye, Siyonist çetelerin ve onların yanında duran istihbarat örgütlerinin hedefindeydi. MİT'in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi" ifadelerini kullandı.
Gazze kasabı Netanyahu
Peki, PKK'nın İsrail'in avukatlığına soyunmasının arka planında ne yatıyor?
Bu durumu daha iyi anlamak için PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.
Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.
NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"
Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.
Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.
"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.
Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.
ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ
Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.
Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.
Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.
Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.