Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ağustos 2024 son dakika AFAD-KANDİLLİ depremler

Kandilli Rasathanesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'deki depremleri izleyen ve halkı bilgilendiren en köklü kurumdur. Kandilli Rasathanesi, her gün yüzlerce depremi kaydeder ve bu verileri halkla paylaşır. Kandilli'nin web sitesinde "Son Depremler" bölümüne girerek, anlık olarak Türkiye ve çevresindeki depremleri takip edebilirsiniz. Veriler, enlem-boylam bilgileri, derinlik ve büyüklük gibi detaylı bilgilerle sunulur. Özellikle, 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen depremler incelendiğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde birçok deprem yaşandığı görülmektedir. Örneğin, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Sultanıye'de meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem, hafif sarsıntı olarak kaydedilmiştir. Bunun gibi birçok deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenir ve raporlanır.

AFAD Türkiye'de bir diğer önemli kaynak ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dır. AFAD, sadece depremleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda afet sonrasında yapılacaklar konusunda halkı bilgilendirir ve yönlendirir. AFAD'ın internet sitesi, son dakika depremlerine dair bilgileri anlık olarak günceller. Örneğin, 13 Ağustos 2024 tarihinde Sivas'ın Merkez ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, AFAD'ın listesinde yer almaktadır. AFAD'ın sunduğu veriler, deprem büyüklüğü, derinlik, merkez üssü gibi detaylı bilgiler içerir ve vatandaşların hızlıca bilgi almasını sağlar. Bu tür bilgiler, özellikle depremin etkilediği bölgelerde yaşayanlar için kritik öneme sahiptir. Deprem verilerinin güvenilir olması, doğru kararlar alınabilmesi için hayati önem taşır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'deki en güvenilir iki kaynak olarak öne çıkmaktadır. Her iki kurum da depremleri kaydederken yüksek hassasiyetli cihazlar kullanır ve verileri titizlikle analiz eder. Bu sayede, depremler hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmanız mümkün olur.

Deprem Anında Neler Yapılmalı? Depremi anında öğrenmek kadar, deprem anında ne yapılması gerektiğini bilmek de önemlidir. Deprem sırasında, sarsıntı geçene kadar güvenli bir yere sığınmak, düşebilecek eşyalardan uzak durmak gerekir. Ayrıca, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak ve yetkililerin talimatlarını takip etmek önemlidir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sadece depremleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlara deprem sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiği konusunda da rehberlik eder. Bu nedenle, bu kurumların duyurularını ve talimatlarını takip etmek hayati öneme sahiptir.