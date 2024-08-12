Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan'la görüşmeyi reddettim" tiyatrosu çöktü! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: 14 Ağustos çağrısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (fotoğrafta), partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu
"ÇARŞAMBA GÜNÜ BÜTÜN MİLLETİMİZİ BEKLİYORUZ"
Vesayetle, içeriden ve dışardan yapılan saldırılarla, bilinen ve bilinmeyen suikast girişimleriyle, sabotajlarla mücadele edilerek bugünlere gelindiğini anlatan Çelik, "Bundan sonrasında da inşallah Cumhurbaşkanı'mızın, Genel Başkanımızın liderliğinde bu hizmet, mücadele, bu değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir. Çarşamba günü bütün milletimizi bekliyoruz." diye konuştu.
Çelik, Türkiye'nin bütün illerinde milletvekillerinin kutlamalara katılacağını ifade etti.
Hakkari'de 25 bin kişinin katılımıyla Cilo Festivali'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Çelik, daha önce terörle anılan bölgelerin bugün festivallerle anıldığına dikkati çekti.
Çelik, bunun, bir kere daha Türkiye'deki huzuru, demokratik açıdan sağlanan güvenliği gösterdiğine işaret etti.
Gelecek dönemde gençlerle ilgili birçok faaliyet yapacaklarını belirten Çelik, yeni Anayasa çalışmaları bağlamında çalıştaylar düzenleyerek, vatandaşları ve uzmanları dinleyeceklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaz için vatandaşlarla buluşmak için AK Parti teşkilatlarına tam bir seferberlik talimatı verdiğini aktaran Çelik, "23'üncü yılımızı, her zaman 18 yaşındaki dinamizmiyle partimizin kutlayacağız. 20'nci, 23'üncü, 30'uncu yılı da olsa AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
"TÜRKMENLERİ DIŞLAYAN YAKLAŞIM YANLIŞ"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddia edildi. Böyle bir görüşme planladı mı?" sorusuna Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi, bu beyan doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için herhangi bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir." yanıtını verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (fotoğrafta), partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu
Bir gazetecinin, Türkmen cephesinin, Kerkük'te yakın zamanda seçilen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi valiye tepki göstermesine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Çelik, şunları kaydetti:
"Başından beri Irak'ta biz kimsenin dışlanmadığı kapsayıcı bir politikadan yanayız. Burada KYB'nin fiili bir durum oluşturarak Türkmenleri dışlaması, diğer Arap grupları dışlaması, Kürdistan Demokrat Partisini (KDP) dışlaması gibi bir siyaset tarzının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsayıcı bir politikaya ihtiyaç duyan Irak için hiçbir şekilde iyi değildir. Kerkük için de son derece yanlış bir yaklaşımıdır. Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz şey şudur, Türkmenleri dışlayan bir yaklaşım yanlıştır. Diğer Arap grupları, KDP'yi ve diğerlerini dışlayan bir yaklaşım da yanlıştır. Biz, Türkmenlerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini ifade ettiğimiz gibi, diğer Arap grupların, başka grupların da hakkının teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bahsettiğiniz seçim bu çerçeveye aykırı bir durum oluşturmuştur. Sadece KYB eksenli bir durum oluşturmuştur. Bu da Türkmenlerin dışlanması, Arap grupların dışlanması gibi bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu sağlıklı bir durum değildir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun tamamen kapsayıcı bir çerçeveye dönülmesi için hızla adım atılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yoksa başka başka sorunlarla karşı karşıya kalınır. Irak'ta bütün Iraklıları kapsayan modeller ancak çalışabilir, işleyebilir ve Irak'a hizmet edebilir. Onun dışındaki hiziplerin fiili alanlar, bir takım parçalar oluşturarak yaptığı, adım attığı adımlar kesinlikle yanlış sonuç doğuracaktır. Biz bu açıdan doğru bulmuyoruz."
Çelik, CHP'nin Meclis'te "Can Atalay" gündemiyle olağanüstü talep ettiği toplantıya AK Parti'nin katılıp katılmayacağı sorusu üzerine, "Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. Bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız ve değerlendireceğiz. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumumuzu sizle paylaşacağım. Olağanüstü Meclis oturumuna yönelik tutumumuzu belirleyeceğiz." dedi.