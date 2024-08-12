Güngören’de kontrollü yıkım: İstanbul’da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

BİNA YIKILIYOR Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.

Yıkılma tehlikesi olan bina tramvay seferlerini aksattı

BAZI DURAKLARDA SEFERLER YAPILAMIYOR Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.