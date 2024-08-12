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Güngören'de kontrollü yıkım: İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Son dakika haberi! İstanbul Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 15:06 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 15:17
Güngören’de kontrollü yıkım: İstanbul’da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

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Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.

BİNA YIKILIYOR
Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.

BAZI DURAKLARDA SEFERLER YAPILAMIYOR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

Yıkılma tehlikesi olan bina tramvay seferlerini aksattı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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