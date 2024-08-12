Güngören’de kontrollü yıkım: İstanbul’da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu

Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.
BİNA YIKILIYOR
Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.
BAZI DURAKLARDA SEFERLER YAPILAMIYOR
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.