Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Başkan Erdoğan'dan "gerilimi bitirin" talimatı

Başkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali "SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUM" Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerginliğin bitmesi için gayretlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan , Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Etiyopya ve Somali arasında krize neden olan Somaliland bölgesi

SON GÜNLERDE ARTAN VE YILLARDIR DEVAM EDEN SOMALİLAND KRİZİ

Etiyopya'nın, Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma, son yıllarda Afrika'da tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylerken anlaşmayı "yasadışı" sayan Somali'den çok sert tepki gelmişti.

1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası alanda büyük ölçüde tanınmıyor, Somali de Somaliland'in kendi toprakları olduğunu söylüyor. Somali Ulusal Haber Ajansı, 2023 yılı aralık ayının sonunda, Cibuti'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kapsamında, Somali ve Somaliland'ın aralarındaki ihtilafı çözmek için görüşmelere yeniden başlayacağını duyurmuştu.