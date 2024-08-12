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Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Başkan Erdoğan'dan "gerilimi bitirin" talimatı

Etiyopya ve Somali arasında giderek tırmanan kriz Türkiye’nin arabuluculuğu ile son bulmak üzere. İki ülkeden de Başkan Erdoğan’a “Barıştır bizi” talebinin gelmesi üzerine taraflar bugün Ankara’da masaya oturacak. Görüşme öncesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşen Başkan Erdoğan, gerilimin son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 09:30
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Erdoğan'a mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki gerilimin bitmesi için yardım istemişti.

"BARIŞTIR BİZİ ERDOĞAN"
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap alan bir mektup yazarak Etiyopya ve Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istedi.

Erdoğan, Somali ve Etiyopya'dan gelen talep üzerine iki ülke arasındaki krizi çözmek için kolları sıvadı.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Temmuz'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi Ankara'da ağırladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla aynı karedeDışişleri Bakanı Hakan Fidan Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla aynı karede

ANKARA'DA KRİZ ZİRVESİ
Yapılan temaslar sonrasında iki ülke de bugün Ankara'da yeniden bir araya gelecek.

Yürütülen diplomatik sürecin devamı olarak, iki ülke heyetleri bugün Ankara'da masaya oturacak.

"GERİLİM BİTSİN"
Ankara'daki kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed AliBaşkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali

"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUM"
Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerginliğin bitmesi için gayretlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

Etiyopya ve Somali arasında krize neden olan Somaliland bölgesiEtiyopya ve Somali arasında krize neden olan Somaliland bölgesi

SON GÜNLERDE ARTAN VE YILLARDIR DEVAM EDEN SOMALİLAND KRİZİ

Etiyopya'nın, Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden "Somaliland"la yaptığı anlaşma, son yıllarda Afrika'da tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylerken anlaşmayı "yasadışı" sayan Somali'den çok sert tepki gelmişti.

1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland, uluslararası alanda büyük ölçüde tanınmıyor, Somali de Somaliland'in kendi toprakları olduğunu söylüyor. Somali Ulusal Haber Ajansı, 2023 yılı aralık ayının sonunda, Cibuti'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları kapsamında, Somali ve Somaliland'ın aralarındaki ihtilafı çözmek için görüşmelere yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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