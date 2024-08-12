Ankara’da kritik gün! AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...

Yeni anayasa çalışmaları, Instagram ve benzeri uygulamalara erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.





Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.

7 BÖLGEYE 7 BİN CEMRE

Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak.

Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç AFAD işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim aldı. Ayrıca her birimin seçim sonrası yaptıkları araştırma sonuçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca toplantıda Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı. Eğitimler geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.