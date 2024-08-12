Ankara’da kritik gün! AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle bugün toplanacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, yoğun gündemle bugün toplanacak.
AK PARTİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta düzenleyeceği 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı ele alınacak. Hazırlıklara ilişkin değerlendirme yapılacak.
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde 81 ilde kutlamalar yapılacak.
Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın organize ettiği program Ankara'da Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Genel Merkezdeki programa AK Parti'nin kurucuları, milletvekilleri, bakanlar ve teşkilat üyeleri davet edildi.
İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK
AK Parti MYK toplantısında, iç ve dış gelişmeler gündemde olacak.
Ekonomideki son durum değerlendirilecek. Enflasyondaki düşüş sonrası ekonomide başlayan yeni dönem görüşülecek.
Yeni anayasa çalışmaları, Instagram ve benzeri uygulamalara erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Dış politikada ise gündem Gazze olacak. İsrail'in 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, ateşkes arayışları ve İran-İsrail gerilimi sonrası bölgede yükselen tansiyon ele alınacak.
7 BÖLGEYE 7 BİN CEMRE
Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak.
Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç AFAD işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim aldı. Ayrıca her birimin seçim sonrası yaptıkları araştırma sonuçlarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Ayrıca toplantıda Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. gibi afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı. Eğitimler geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı.
TÜRKİYE'NİN MÜDAHİLLİK BAŞVURUSU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın sunumunda Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunmasıyla ilgili detayların yer alması bekleniyor. Toplantıda, Gezi Parkı tutukluları Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Muhalefetin 16 Ağustos'ta Atalay için Meclisi olağanüstü toplantıya çağırması konusu da ele alınacak.
Eski TBMM Başkanı ve AK Partili Bülent Arınç, TİP Milletvekili Atalay'ın tutukluluğuna ilişkin mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenmiş, "Bu işi daha fazla uzatmayın" çağrısında bulunmuştu. Toplantıda gündemi sürekli meşgul eden bu meselenin de tartışılması öngörülüyor.
3 BİRİM SUNUM YAPACAK
MYK toplantısında, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sunum yapacak.