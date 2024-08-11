Başkan Erdoğan’dan bir ’imza’ daha: Çukurova Havalimanı’nı 9 milyon vatandaş kullanacak

Çukurova Havalimanı
Türkiye'nin 58. havaalanı
800 hektar araziye inşa edildi
Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu
Terminal alanı 110 bin metrekare
Ana pist uzunluğu 3 bin 500 metre
Ana pist genişliği 60 metre
Erdoğan ''imza'' niteliğindeki havalimanının kurdelesini kesti. 9 milyon vatandaşın burayı kullanacağını söyledi:
Çukurova Havalimanı, Mersin ve Adana'nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek. 3 bin kişi istihdam edilecek.
Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserleri tamamladık. Türkiye ekonomisine katma değer sağladık.
Havalımanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Sizin bu ülkede bir dikili ağacınız yok!
Eleştirilmesi gereken havalimanı değil, Paris'te paraları har vurup harman savuran misafirleridir...
HAVALİMANINI ELEŞTİREN MUHALEFETE YÜKLENDİ:
Borçlara para yok ama Paris'te müsrıflığe gelınce para çok!