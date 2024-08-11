Başkan Erdoğan’dan bir ’imza’ daha: Çukurova Havalimanı’nı 9 milyon vatandaş kullanacak

Çukurova Havalimanı

Türkiye'nin 58. havaalanı

800 hektar araziye inşa edildi

Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu

Terminal alanı 110 bin metrekare

Ana pist uzunluğu 3 bin 500 metre

Ana pist genişliği 60 metre

Erdoğan ''imza'' niteliğindeki havalimanının kurdelesini kesti. 9 milyon vatandaşın burayı kullanacağını söyledi:

Çukurova Havalimanı, Mersin ve Adana'nın yanı sıra geniş bir alana hizmet verecek. 3 bin kişi istihdam edilecek.

Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserleri tamamladık. Türkiye ekonomisine katma değer sağladık.

Havalımanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Sizin bu ülkede bir dikili ağacınız yok!

Eleştirilmesi gereken havalimanı değil, Paris'te paraları har vurup harman savuran misafirleridir...

HAVALİMANINI ELEŞTİREN MUHALEFETE YÜKLENDİ:

Borçlara para yok ama Paris'te müsrıflığe gelınce para çok!