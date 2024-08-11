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Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:50
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü | Türkiye arabuluculuk için devrede

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Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



"SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUM"

Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerginliğin bitmesi için gayretlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin Etiyopya ile yaşadığı gerginliğin çözümü için Türkiye'nin gayretlerine devam edeceğini, iki ülke arasında uzlaşının tesisi için Türkiye'de gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerinde somut sonuçlar beklendiğini belirtti.

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