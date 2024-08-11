12 İLE SAĞANAK UYARISI! Türkiye’ye Marmara’dan giriş yaptı! Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye...

Meteoroloji'den gelen son rapora göre, Türkiye genelinde hava durumu hareketli geçecek. 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış lar beklenirken, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. 🌤️ Bunun yanı sıra 16 ilde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu iller arasında Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Erzurum, Van, Kırklareli ve Tekirdağ bulunuyor. 🌧️⚡