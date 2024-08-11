12 İLE SAĞANAK UYARISI! Türkiye’ye Marmara’dan giriş yaptı! Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye...

Meteoroloji'den gelen son rapora göre, Türkiye genelinde hava durumu hareketli geçecek. 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den gelen son rapora göre, Türkiye genelinde hava durumu hareketli geçecek. 16 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ağustos 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. 🌤️ Bunun yanı sıra 16 ilde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu iller arasında Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Erzurum, Van, Kırklareli ve Tekirdağ bulunuyor. 🌧️⚡
Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 💨 Rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. 🛑
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. 🌡️
MGM'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediği iller şöyle:
Tokat
Kars
Ardahan
Ağrı
Iğdır
Osmaniye
Kahramanmaraş
Hatay
Erzurum
Van
Kırklareli
Tekirdağ
📍 Bölgelere Göre Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. 🌤️
Ege: Az bulutlu ve açık. 🌞
Akdeniz: Az bulutlu ve açık. 🌅
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. 🌥️
Karadeniz: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı. 🌦️
Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu, kuzeydoğusunda sağanak yağışlı. 🌧️
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. 🌞
🛳️ Denizlerde Hava: Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor, dalga boyu 2-3 metre arasında değişecek. 🚤