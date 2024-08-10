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CHP'nin Paris "party"sine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris'e gittiniz

Her fırsatta "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Paris'te önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı. "İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. CHP'li başkanlar Paris'te sefa sürerken CHP'li belediyelerde çalışan ve işine son verilen emekçiler duruma isyan etti.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 08:58 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 09:40
CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz

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Cumhuriyet Halk Partili isimler Paris'te şatafatın sınırlarını zorladı. "İsraf" edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından, önce günlük 300 bin Euro olduğu iddia edilen sonra haftalığı 249 bin 260 Euro olduğu öne sürülen 'saray yavrusu' kiralandı.

"İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle yapılan kiralama CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler vatandaşın tepkisini çekerken İBB Sözcüsü Murat Ongun masrafların sponsorlar tarafından "şartsız bağış" ile karşılandığını iddia etti.

İmamoğlu Pariste İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladıİmamoğlu Pariste İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı
İmamoğlu Paris'te İBB kasasından partiledi! Bir yanda saray, şarap, zevk-ü sefa diğer yanda İstanbulluya zamlı cefa | Murat Ongun fena patladı

SPONSOR MUAMMASI BİTMEDİ
Sponsorların kimler olduğu merak edilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen asrın felaketi sonrası 14 Şubat 2023'te "İBB, zor anında tüm vatandaşların yanında. İhtiyaç sahiplerine destek olmak için şartsız bağışlarınızı aşağıdaki hesaplara güvenle yapabilirsiniz" paylaşımını yaptığı ve "Açıklama kısmına şartsız bağış yazılmalı" ifadeleriyle bağış topladığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Deprem mağduru vatandaşlar için yapılan "şartsız bağışlar" CHP'nin Paris eğlencesinde mi harcandı?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

BAŞKANLAR SEFACA CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ EMEKÇİLER CEFADA
CHP'li isimlere tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye, Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye başkanları, ailelerinin de katıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sefa sürmeye devam etti.

CHP'li başkanlar Paris'te sefa sürdü!CHP'li başkanlar Paris'te sefa sürdü!

CHP'li başkanların Paris keyfi ikinci gününde rakı ve şarap eşliğinde devam etti.

Belediye çalışanları ise yine eylemdeydi.

CHP'li başkanlar cefada emekçiler sefada!CHP'li başkanlar cefada emekçiler sefada!

Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul'un tanıtımı' ve 2036 olimpiyat adaylığında lobi faaliyetleri yürütmek amacıyla düzenledikleri after party, rakı ve beyaz şarap eşliğinde gerçekleştirilen semazen gösterisiyle başlayıp darbuka şov ile devam etti.

Sabah'taki habere göre katılımcılar ilk gün olduğu gibi yerli ve yabancı alkoller eşliğinde hazırlanan özel tadımlıkları denedi.

CHP'li başkanların yemekleri için özel şef tutulduCHP'li başkanların yemekleri için özel şef tutuldu

YEMEKLER İÇİN ÖZEL ŞEF TUTULDU
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından özel olarak tutulan Fransa'da yaşayan Türk şef Ecem Karakuş, organizasyon için özel menü hazırladı.

Milyonlarca liranın saçıldığı partinin görüntülerini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

İZİN YERİNE GÖREVLENDİRME
Eşi ve kızıyla birlikte olimpiyat oyunlarını takip eden ve akşamları da partileyen İmamoğlu'nun izin yerine görevlendirme yazdığı, izin kullanım süresini az gösterme amacıyla yurtdışı tatillerinin tümünü görevlendirme adıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.

YOL 10 MİLYON 564 BİN 697 TL
Öte yandan İBB iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Tic. A.Ş. tarafından "uçak bileti, konaklama ve ulaşım hizmeti alım işi" adıyla iki farklı ihale açıldığı, iki ihaleyi de toplam 10.5 milyon lira üzerinde bir bedelle Erdem Turizm Yatırım İnş. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti'nin aldığı öğrenildi.

BİZİ GENEL MERKEZE BİLE ALMIYORLAR BAŞKANLAR PARİS'E GİDİYOR
İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi tarafından işlerine son verilen işçilerin CHP Genel Merkezi'ndeki eylemleri 27'nci gününe girerken, işçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelik oldu.

İşçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelikİşçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelik

Daha önce de işçilerden Dilan Çelik'in hastaneye kaldırıldığını belirten Fırat, "Biz CHP üyesiyiz. Bizi genel merkeze bile almıyorlar. Partinin 3 başkanı çıkıyor Paris'e gidiyor. Yüz binlerce euro harcıyor, eğleniyor ama kapılarının önündeki vicdansızlığa ve haksızlığa çözüm bile üretemiyor. Onların orada 2 günde harcadığı para bizim 1 yıllık maaşımızdan fazladır. Kimin vergisiyle nereye gidiyorsunuz? Bu şekilde mi iktidar olacaklar? Biz işimizi geri istiyoruz. İşimizi geri alana kadar da bir yere gitmiyoruz" dedi.

İşçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelikİşçilerden Deniz Fırat olumsuz şartlara daha fazla dayanamayarak hastanelik

100 İŞÇİ ATILDI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de CHP'li belediye işçi kıyımına imza attı. Belediye yönetimi Kent A.Ş.'de çalışan 100'e yakın işçiyi işten çıkardı. İşçilerin dün telefonlarına gelen bildirimle durumdan haberdar oldukları öğrenildi.

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CHP’nin Paris partysine tepkiler dinmiyor: Emekçi cefada başkanlar sefada | Kimin parasıyla Paris’e gittiniz
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