Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla aktif havalimanı sayısının 58'e çıkacağını belirten Uraloğlu, "Bu yıl temmuz sonu itibarıyla, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu." dedi.

MİMARİ DOKUSU BÖLGENİN YÖRESEL KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın tasarımına değinerek, şöyle konuştu: "Hava yolu sektörümüzün gücüne güç katacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz. Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan mimari dokusuyla bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu." Bölge insanını daha fazla bekletmemek için havalimanının altyapı inşaatını öz kaynaklarla bitirdiklerini dile getiren Uraloğlu, ana pistin en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacağını anlattı.

Bakan Uraloğlu, yapımı 3 etap olarak projelendirilen havalimanının toplam sabit yatırım bedelinin yaklaşık 244 milyon 515 bin avro olduğunu belirterek, "244,5 milyon avro yatırımla hayata geçen havalimanımızdan 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avro kira bedelini kamu olarak elde edeceğiz." diye konuştu.

KARA VE DEMİR YOLU BAĞLANTILARI

Projenin, bölgeye hizmet edeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı, 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip ana pistiyle bölgenin tüm hava yolu ihtiyaçlarını karşılayacak. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır." Uraloğlu, havalimanının bölgesel olduğuna dikkati çekerek, "Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın da inşallah lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkı sağlayacak. Bölgedeki işletmelerin hava yoluyla daha hızlı ve etkin şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak, uluslararası arenada rekabet gücünü artıracaktır." ifadelerini kullandı.