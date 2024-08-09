Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu

4 ŞEHİRDE YAŞAYAN 5 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Adana ve Mersin olmak üzere Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilişkin, "Havalimanımız ile ülkemizin geleceğe açılan kanatları daha da büyümüştür." dedi.