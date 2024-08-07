Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye’nin UAD’deki davaya müdahillik başvurusu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli hayatını kaybetti, 89 bin 166 kişi ise yaralandı.

Bu zulme sessiz kalmayan Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıkladı. Türkiye, davaya müdahil olmak için bugün (7 Ağustos'ta) Lahey'de dosya sunacak.