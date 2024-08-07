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ROBLOX KAPANDI MI? Erişim engeli son dakika! 7 Ağustos 2024 Roblox neden açılmıyor, yasaklandı mı?

Popüler oyun platformu Roblox, 7 Ağustos tarihinde erişim problemi yaşamaya başladı. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Roblox'ta yaşanan bu erişim sorunu, kullanıcıların sosyal medyada "Roblox ne zaman düzelecek?" ve "Roblox açılacak mı?" sorularına yanıt aramasına neden oldu.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 18:54 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 19:32
ROBLOX KAPANDI MI? Erişim engeli son dakika! 7 Ağustos 2024 Roblox neden açılmıyor, yasaklandı mı?

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan sorgulamalarda, Roblox'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı. Bu erişim engeli kararı, kullanıcıların platforma giriş yapamamasına sebep oldu. Akşam saatlerinde internet sitesine giriş yapamayan oyunseverler, BTK'nın erişim engeli kararıyla karşılaştı.

ROBLOX KAPATILDI MI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır.

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