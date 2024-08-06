Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Trump’ın lakap babası...

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşmişti.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşmişti.
YARDIMCISINI BELİRLEDİ
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kasım ayındaki seçimlere birlikte gireceği başkan yardımcısı adayının Minnesota Valisi Tim Walz olduğunu açıkladı.
KİM BU EMEKLİ LİSE ÖĞRETMENİ?
1964 doğumlu olan Tim Walz, Minnesota eyaletinin 41. valisiydi. 2019 yılında bu göreve seçilen Walz, Demokratik-Farmer-İşçi Partisi (DFL) üyesi olmasının yanısıra göreve gelmeden önce, 2007'den 2019'a kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde Minnesota'nın 1. kongre bölgesini temsil etti. Ayrıca Demokrat Valiler Birliği'nin başkanlığını yürütüyor.
Daha önce Kongre'de 12 yıl görev yapan Walz, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilince ertesi gün Harris'i desteklediğini de açıkladı.
Walz'ın George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan 'Black Lives Matter' protestoları sırasında da Minnesota Valisi olduğu ve büyüyen protestolar esnasında yaşanan şiddet olaylarına dair "tolerans gösterilmeyeceğini" ifade eden bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Emekli bir lise öğretmeni olan Walz aynı zamanda Amerikan futbolu koçluğu da yaptı.
TRUMP'IN LAKAP BABASI
Kamala Harris'in yardımcısı olan Tim Walz ayrıcı Trump'a yönelik sert ve iğneleyici söylemleriyle biliniyor. Trump'a 'tuhaf' lakabını takan Walz'ın bu ifadesi parti içerisine de yerleşmiş durumda.
HARRIS'DE BU İFADEYİ KULLANIYOR
Harris de mitinglerinde Trump için Walz'ın dolaşıma soktuğu bu ifadeyi kullanıyor.