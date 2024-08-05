Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" mesajı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati aşkın bir zamandır Instagram'a erişim sağlanamıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.



Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.