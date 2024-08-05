Instagram açıldı mı? Erişim engeli kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan "olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" mesajı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. 48 saati aşkın bir zamandır Instagram'a erişim sağlanamıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." diye konuşmuştu.
Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını sözlerine eklemişti.
Instagram'a katalog suçlar kapsamında erişim engeli getirilmişti
INSTAGRAM AÇILACAK MI? KRİTİK TOPLANTI
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Instagram yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi.
Bakan Uraloğlu konuya ilişkin resmi X hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı
Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.
Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek.
Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."