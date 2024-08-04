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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu'daki gerilim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin ana gündemi ise bölgedeki sıcak gelişmeler. Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesi sonrası Orta Doğu'da artan gerilim, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü işgal masanın ana gündemi olacak. Toplantıda ekonomiyle ilgili gelişmeler de ele alınacak.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 22:27 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 07:39
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da toplanması bekleniyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor



NETANYAHU'YA KARŞI İZLENECEK YOL HARİTASI

Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.


FİLİSTİNLİLERE ACİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.



TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak. Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.

Ayrıca Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.



ENFLASYON MASADA

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | 5 Ağustos 2024 Kabine Toplantısı kararları neler? Ana gündem Orta Doğu’daki gerilim
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