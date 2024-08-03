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MİT’ten PKK/KCK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Paketlendi!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır KORKUT tutuklandı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 19:04 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 19:56
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Paketlendi!

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır KORKUT'un tutuklandığını bildirdi.

MİT'TEN PKK/KCK AVUSTURYA YAPILANMASINA BÜYÜK DARBE

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır KORKUT tutuklandı.

PKK/KCK mensubu Hıdır KORKUT, MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile 22 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalanmıştı.

MİT'in takibi altında olan Hıdır KORKUT, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu KORKUT, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır KORKUT, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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