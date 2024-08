A HABER TARİHİ ATMOSFERİ YANSITTI

A Haber ekranlarında saat 18:30 öncesinde tarihi günün atmosferi canlı yayınla ekranlara yansıtıldı.

Etkinlik öncesinde A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Haniye sembol bir isim. Gazze'de bir mülteci kampında dünyaya geliyor. Ömrünün büyük bir kısmını Gazze dışında yaşadı. Filistin için yaşadı. Torunları öldüğünde benim çocuklarımın kanı Gazze'de ölen çocukların kanından daha kıymetli değil demişti. Ölümü bize çok şey öğretti. Gelecek günlerin şifresini verdi." ifadesini kullandı.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan önemli başlıkları:

"KALLEŞ PUSU İSRAİL KORKAKLIĞINA YARAŞIR ŞEKİLDE"

Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. İran ziyareti sırasında ki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu.

"FİLİSTİN MÜSLÜMANLARIN DAVASI"

Bizler de şehidimizin son çağrısına icabet ederek Ayasofya'dayız. Türkiye'de Filistin davasına inanmış siyasi görüşü fark etmeksizin bir sürü kişi var. Filistin Müslümanların davası, ümmetin davası. Fakat Filistin bizim ülkemizin de davası çünkü biz yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmak üzere Filistin'e huzur götürdük dolayısıyla bu milletin ecdadının mirasıdır özgür Filistin. Bu millet her zaman Filistin davasın sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bugün de bunun tezahürünü göreceğiz.

"DÜNYADA KİMSE İSRAİL'İN YAPTIĞINI KABUL ETMİYOR"

Bir yandan BM'de 153 ülke Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde oy kullandı. Ben inanıyorum ki ABD'nin batı üzerinde ki diktası hegemonyası olmasa Batı ülkelerinin birçoğu da aynı kanaatte olacak. Dünya'da 3-5 İsrail kuklası dışında kimse şu anda İsrail'in yaptığını kabul etmiyor. Dünya'nın bütün Gazze rejimleri sistemleri İsrail'in zalimliği karşısında pes etmiş durumda. Bütün dünyayı tehdit eden yönü İsrail'in kural tanımazlığı.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu, "Hiçbir zaman ölümden korkan birisi değildi. Suikastlar çağında İsrail'in de çok zarara uğrayacağını düşünüyorum. İsrail'in durdurulması gerekiyor. Şımartılmasının durdurulması gerekiyor." dedi.



İşte tarihi günden dakika dakika yaşananlar...





19.50 "ERDOĞAN FİLİSTİN'İN DİMDİK YANINDA DURDU"



Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya'dan dünyaya seslendi.



Başkan Erdoğan'a dik duruşu için teşekkür eden Nassar, "O yiğit Cumhurbaşkanı Filistin'ın dimdik yanında durdu. Herkes Hamas terör örgütü derken o aslan gibi karşılarında durarak, "Hamas vatanını savunun mücahitlerdir" dedi.







ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN TİVALET



18.40 Ayasofya Meydan'ında şehitler için Kur'an Tilaveti yapıldı.



18.30 Ayasofya Meydan'ında toplanan kalabalık tekbir getirerek meydana geldi.







YAŞLI AMCA ELLERİNİ SEMAYA AÇTI



18.15 Yaşlı amcanın ve elinde Filistin bayrağı ile zulme olan direnişi ile elllerini semaya kaldırarak dua etmesi büyük takdir topladı.





BİLAL ERDOĞAN: FİLİSTİN ÜMMETİN DAVASI



18.03 İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'de açıklamalarda bulundu.

