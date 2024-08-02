Tarihi takasın arka planı! Kimler Türkiye’den yardım istedi: Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dün büyük bir "takas" operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
7 ÜLKE 26 KİŞİ
MİT'in hakemliğinde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi gerçekleştirildi.
Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.
Tarihi takas Ankara'da gerçekleştirildi
Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.
KRİTİK İSİMLER TAKAS EDİLDİ
Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whela, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.
BİDEN VE PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
TARİHİ OPERASYONUN ARKA PLANI
Peki tarihi operasyonun arka planında neler yaşandı. MİT bu kritik süreci nasıl yönetti?
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTENDİ
Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.