Tarihi takasın arka planı! Kimler Türkiye’den yardım istedi: Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

BİDEN VE PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

TARİHİ OPERASYONUN ARKA PLANI

Peki tarihi operasyonun arka planında neler yaşandı. MİT bu kritik süreci nasıl yönetti?

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTENDİ

Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.