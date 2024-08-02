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Tarihi takasın arka planı! Kimler Türkiye'den yardım istedi: Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Dünyanın konuştuğu operasyonun arka planı da ortaya çıktı. Takas için hangi ülkeler Türkiye'den yardım istedi? Süreç nasıl ilerledi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 15:28 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 15:28
Tarihi takasın arka planı! Kimler Türkiye’den yardım istedi: Başkan Erdoğan onay verdi MİT çözdü!

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dün büyük bir "takas" operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

7 ÜLKE 26 KİŞİ
MİT'in hakemliğinde ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi gerçekleştirildi.

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Tarihi takas Ankara'da gerçekleştirildiTarihi takas Ankara'da gerçekleştirildi

Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

KRİTİK İSİMLER TAKAS EDİLDİ
Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whela, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.

BİDEN VE PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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TARİHİ OPERASYONUN ARKA PLANI
Peki tarihi operasyonun arka planında neler yaşandı. MİT bu kritik süreci nasıl yönetti?

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTENDİ
Süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu.

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BAŞKAN ERDOĞAN ONAY VERDİ
Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Başkan Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı.

Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Takas operasyonunun her adımı MİT'in kontrolünde ilerledi.

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Operasyon için müzakereler son ana kadar devam etti. Operasyon anında bile taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT'in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisi ile yönetildi.

ADIM ADIM TAKAS OPERASYONU
MİT'in, taraflar arasında her türlü anlaşmayı sağlaması sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi.

Tarihi takas operasyonu MİT koordinesinde gerçekleştiTarihi takas operasyonu MİT koordinesinde gerçekleşti

MİT'in koordinesindeki takas operasyonu saat 16:05'te Slovenya'dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı.

SÜRECİN TAMAMINI MİT YÖNETTİ
Slovenya uçağın ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçakların alana inmesi ile takas aşamasına geçildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla ABD'ye dönen kişileri havalimanında karşıladı.ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla ABD'ye dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti. Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı.

MİT'in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova'ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington'a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT'in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona erdi.

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