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Meta'dan bir skandal daha! Instagram'dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı'na sansür!

Siyonist destekçisi ABD'li Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'ın ardından Facebook'ta da sansür başladı. Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından  Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız olarak videoyu kaldırdı. Skandala tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 17:07 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 17:27
Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür!

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ABD'li siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram yine uyguladığı sansürle gündemde.

Katil İsrail 31 Temmuz'da Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da suikastle şehit etti.

Haniye suikastının ardından İsrail destekçisi Meta Haniye paylaşımlarına karşı harekete geçti.

HANİYE İÇİN MİLYONLARCA PAYLAŞIM
Haniye'nin şehit düşmesinin ardından milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.

İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit olduİsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit oldu

META SANSÜRE BAŞLADI
Meta ise Şilk etapta Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Instagram'da Haniye paylaşımlarına sansürInstagram'da Haniye paylaşımlarına sansür

Instagram'ın kararının ardından Türkiye harekete geçti.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ
Haniye paylaşımlarına sansür uygulayan Instagram'a BTK tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: KURALLARIMZA UYMADILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim kısıtlaması getirilmesine ilişkin konuştu.

Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagrama'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin ise,"Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak." şeklinde konuştu.

1 saatte engeli kaldırırız

BİR SKANDAL DA FACEBOOK'TAN
Siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'ın ardından Facebook'ta da sansür başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

DİYANETE SANSÜR!
Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız oldu.

1 AY YASAK GETİRİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığının Facebook üzerinden paylaştığı gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

Hesaba 1 ay canlı yayın yasağı getirdi.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

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