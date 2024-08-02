Meta’dan bir skandal daha! Instagram’dan sonra Facebook... Diyanet İşleri Başkanlığı’na sansür!

HANİYE İÇİN MİLYONLARCA PAYLAŞIM Haniye'nin şehit düşmesinin ardından milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.

ABD'li siyonist destekçisi Mark Zuckerberg 'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram yine uyguladığı sansürle gündemde.

İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit oldu

META SANSÜRE BAŞLADI

Meta ise Şilk etapta Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.