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CANLI TAKİP | İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar'da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye'den üst düzey katılım

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni Tahran’da düzenlendi. İran dini lideri Hamaney'in cenaze namazını kıldırdığı törenin ardından uçakla Katar'a götürülen Haniye'nin cenazesi, Doha'ya indi. Hamas lideri, başkent Doha'nın en büyük camisi olan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde bugün kılınacak namazın ardından Katar'da defnedilecek. Cenaze törenine Türkiye'den de üst düzey bir katılım olacak. Milli yas nedeniyle yurtta çeşitli yerlerde olduğu gibi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'nde de Türk bayrağı yarıya indirildi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 08:43 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:01
CANLI TAKİP | İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi! Katar’da son yolcuğuna uğurlanacak! Türkiye’den üst düzey katılım

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın cenaze törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan ve uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni dün ( 1 Ağustos) Tahran'da gerçekleştirildi.

    Haniye'nin cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

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    Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı. İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından bugün Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

    Haniye'nin ülkenin en büyük camisi olan İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doha'nın kuzeyindeki Lusail'de bir mezarlığa defnedileceğini bildirdi.

    Hamas, "Arap ve İslami liderlerin" yanı sıra diğer Filistinli grupların temsilcileri ve halkın da etkinliklere katılacağını duyurdu.

    Yurtta, Haniye'nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

    CANLI ANLATIM
    10:00 02 Ağustos 2024
    UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
    ITA Airways', Tel Aviv seferlerini 6 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu.
    09:54 02 Ağustos 2024
    KRİTİK GÖRÜŞME
    Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi.
    09:25 02 Ağustos 2024
    BAKAN FİDAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti. Görüşmede Haniye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam'ın da bulunduğu öğrenildi.
    08:54 02 Ağustos 2024
    HANİYE'NİN ADI VERİLDİ
    Tahran'da bir caddeye Şahid Haniye'nin adı verildi.
    08:00 02 Ağustos 2024
    İRAN KOORDİNELİ EYLEM HAZIRLIĞINDA
    AFP haber ajansı; Haniye ve Hizbullah'ın önde gelen isimlerinin öldürülmesinin ardından İran'ın  İsrail'i caydırmak ve topyekün savaşı önlemek için koordineli bir eylem hazırlığında olduğunu söyledi.
    07:00 02 Ağustos 2024
    BİDEN'DAN NETANYAHU'YA TALİMAT

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Soykırımcı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

    Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi" ifadesine yer verildi.

    Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı.

    Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı.

    Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından ilk kez görüşen ikilinin, bu konuyu ele alıp almadıklarına dair bilgi yer almadı.

    06:11 02 Ağustos 2024
    EŞİ CENAZESİNİ KARŞILADI
    Haniye'nin cenazesini, eşi Ümmü Abdusselam, "Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık" ifadeleriyle karşıladı.
    04:00 02 Ağustos 2024
    İSRAİL SAVAŞA HAZIRLANIYOR
    Jerusalem Post  Gazesi, "İsrail binlerce roketin atılacağı çok vekilli saldırıya hazırlanıyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde;  Hizbullah'ın elinde 150 bin roket olduğunu vurgulandı. İsrailli yetkililer, hava savunma sistemlerinin, her gün binlerce roketin atıldığı saldırıları savuşturmakta zorluk çekeceğini tahmin ediyor.
    03:54 02 Ağustos 2024
    TÜRK BAYRAKLARI YARIYA İNDİ
    Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas nedeniyle yurtta çeşitli yerlerde olduğu gibi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'nde de Türk bayrağı yarıya indirildi.
    22:37 01 Ağustos 2024
    TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Haniye'nin cenaze merasimine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gidiyor.

    22:19 01 Ağustos 2024
    CENAZEYİ TAŞIYAN UÇAK KATAR'DA

    İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenazesini taşıyan uçak, Tahran'daki cenaze töreninin ardından Katar'a ulaştı.

     

     

    22:00 01 Ağustos 2024
    MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir" dedi.

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