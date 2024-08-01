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TSK YAŞ KARARLARI İSİM İSİM LİSTE 2024 | 1 Ağustos Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri YAŞ atama terfi kararları tamamı FULL LİSTE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) önemli kararlara sahne olacak. Albayların terfi ve görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin görüşüleceği toplantıda, aynı zamanda generallerin terfi ve atama dosyaları da mercek altına alınacak.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 10:45 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:45
TSK YAŞ KARARLARI İSİM İSİM LİSTE 2024 | 1 Ağustos Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri YAŞ atama terfi kararları tamamı FULL LİSTE!

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geleceğine yön verecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bu yıl da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, TSK'da rütbe yükselmeleri, kritik görevlere atamalar ve emeklilik kararları ele alınacak.

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için önemli kararların alınacağı YAŞ toplantısı için geri sayım başladı.

1 Ağustos'ta yapılması beklenen toplantıyla ilgili Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık edecek Başkan Erdoğan'ın günlük programı kontrol ediliyor.

İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Henüz YAŞ kararları açıklanmadı. İsim listesi paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak YAŞ toplantısına katılacaklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Metin Gürak

Deniz Kuvvetleri Komutanı: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

Kara Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Hava Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL TATLIOĞLU'NUN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrataroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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