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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti yerine getirilecek! STK'lar Ayasofya Meydanı'nda bir araya geliyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da İsrail’in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye’nin hayatını kaybetmeden önce yaptığı çağrı üzerine tüm STK’lar İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya gelecek. Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar dünyaya birliktelik ve destek mesajı verecek.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 21:20 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 21:20
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor

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Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplanıyor.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluşacak.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

İSMAİL HANİYE'DEN "SON ÇAĞRI"
"Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapılacak. İsmail Haniye'den "Son Çağrı" buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı'nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul'un tek yürek olması bekleniyor.

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