Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı.
YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı.
YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
YAŞ ÜYELERİ KİMLER?
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.
Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."
KUVVET KOMUTANLARI İLK KEZ YAŞ ÜYESİ OLARAK KATILIYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alıyor.
KOMUTAN ATAMALARI ELE ALINACAK
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.
Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.
ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR
Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.
Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.
Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.