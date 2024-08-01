SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ'ta kimler terfi bekliyor?

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı. Toplantı öncesi YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan son günlerde İsrail'in bölgedeki gerçekleştirdiği suikastlara dikkat çekerek, "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz." dedi. Erdoğan, "Kritik YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Hangi komutanın görev süresi dolacak atamalar için kimin adı geçiyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:12 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 13:22
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı.

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞ ÜYELERİ KİMLER?
Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Başkan Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

BÖLGEMİZİ KAN DERYASINA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

KUVVET KOMUTANLARI İLK KEZ YAŞ ÜYESİ OLARAK KATILIYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alıyor.


KOMUTAN ATAMALARI ELE ALINACAK
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GürakGenelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KadıoğluHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TatlıoğluDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR
Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?
Son dakika: İsrail Savunma Kuvvetleri Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti! Hamas’tan yalanlama geldi
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor! Namazını Hamaney kıldırdı: Alanda on binlerce kişi var
Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Aslan harekete geçti
Son dakika: İzmir’deki ihmal faciasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu
İran ne saklıyor? Hava saldırısı dediler nokta atışı saldırı çıktı | Haniye’yi şehadete götüren iki tepe: Harita üzerinde suikast mahalli
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastlar
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti
Dünyanın konuştuğu Türk: Yusuf Dikeç... Olimpiyatlardaki duruşuyla gündem oldu! Hayat felsefesi ters köşe yaptı
Haniye’nin şehit edilmesi sonrası BMGK acil toplandı! ABD ve İngiltere İran’ı suçladı İsrail’i akladı
Özgür Özel’den çarpıcı açıklama: Genel Başkan olduktan sonra Erdoğan’a dosya teslim ettim! BYD’nin Türkiye’ye gelmesini destekliyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
İşte Fenerbahçe’nin yeni 6’sı! Krunic yerine geliyor
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
SON DAKİKA