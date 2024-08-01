Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu 'nun görev süreleri devam ediyor.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.