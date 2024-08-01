SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ'ta kimler terfi bekliyor?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kritik YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Hangi komutanın görev süresi dolacak atamalar için kimin adı geçiyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:12 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 08:01
Başkan Erdoğan liderliğindeki Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Hangi komutanların görev süresi doluyor? YAŞ’ta kimler terfi bekliyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILIYOR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleriBaşkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri

İLK KEZ YAŞ ÜYESİ OLARAK KATILACAKLAR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ toplantısı 1 Ağustos'ta gerçekleşecekYAŞ toplantısı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

KOMUTAN ATAMALARI ELE ALINACAK
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GürakGenelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KadıoğluHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TatlıoğluDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR
Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
CHP’li belediyelerin prim borçlarına ilişkin çarpıcı veri ortaya çıktı: Belediye şirketleri borç batağında
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Tapuda dolandırılmamak için bunlara dikkat! İşlemleri hızlandırma vaadine inanmayın: Şifre ve belge paylaşmayın...
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu! | Numan Kurtulmuş’tan çağrı! TBMM Filistin için toplanacak
Halk TV’den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın geliriz söylemini İsrail için kullandı! RTÜK’ten soruşturma
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu’yu renklerine kattı! İşte ücreti...
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş
Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
SON DAKİKA