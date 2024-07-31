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Yüksek Askeri Şura için geri sayım! Hangi komutanların görev süresi doluyor? Kimler atanacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın (31 Temmuz) toplanacak. Kritik YAŞ toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Hangi komutanın görev süresi dolacak atamalar için kimin adı geçiyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 10:12 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 10:47
Yüksek Askeri Şura için geri sayım! Hangi komutanların görev süresi doluyor? Kimler atanacak?

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın (31 Temmuz) toplanacak.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILIYOR?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleriBaşkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri

İLK KEZ YAŞ ÜYESİ OLARAK KATILACAKLAR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

YAŞ toplantısı 1 Ağustos'ta gerçekleşecekYAŞ toplantısı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

KOMUTAN ATAMALARI ELE ALINACAK
Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GürakGenelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KadıoğluHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TatlıoğluDeniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

ORGENERALLİK İÇİN TERFİ SIRASINDA 5 İSİM VAR
Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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