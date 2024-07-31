Haniye’nin şehit edilmesi sonrası kirli plan deşifre oldu! Netanyahu’nun ABD ziyareti sonrası Orta Doğu’da kanlı suikastler

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu şehit edilmesine ilişkin İsrail ve ABD'den gelen açıklamalar Orta Doğu'da yeni bir safhaya geçildiğini işaret ediyor.
SÜREÇ NETANYAHU'NUN ZİYARETİ SONRASI BAŞLADI
Gazze'de yaptığı katliamlar ve UCM'nin aldığı kararların ardından köşeye sıkışan soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ni ziyareti sonrası başlayan süreç kanlı suikast girişimleri ile devam ediyor.
Netanyahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmış, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etmişti.
SOYKIRIMI İNKAR ETTİ
Kongre'de bir saat boyunca konuşan ve alkış yağmuruna tutulan Netanyahu, Gazze'de sivilleri öldürdüklerini inkar etmiş ve "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." ifadelerini kullanmıştı.
NETANYAHU ABD'DE KENDİNİ AKLADI YENİ KATLİAMLAR İÇİN DESTEK ALDI
Aynı günlerde ABD basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında İsrail ordusunun Gazze'de soykırıma varan eylemlerini çarpıttığını ve gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını yazdı. Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu. Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazmıştı.
FİTİLİ GOLAN SALDIRISI ATEŞLEDİ
ABD basını Netanyahu'nun kirli planını yazarken 27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki çoğunlukla Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
PLANI HAREKETE GEÇİRDİLER
Saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutan İsrail, Gazze'de binlerce kişiyi öldürmemiş gibi mağdur rolüne bürünerek daha önceden hazırladığı planı harekete geçirdi.
Netanyahu sözde ABD programını yarıda kesip İsrail'e geri döndü ve Güvenlik Kabinesi'ni topladı. Bu noktadan sonra ABD'nin desteğini alan İsrail 30 Temmuz akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken İsrail ordusu, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.
LÜBNAN SALDIRISINI ÜSTLENİP HANİYE'YLE İLGİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER
Bu saldırıdan 7 saat sonra İran'ın başkenti Tahran'da olan Hamas Lideri Haniye'nin şehit edildiği haberi ajanslara yansıdı. Katil İsrail, Lübnan'daki saldırıyı üstlenirken Haniye'nin şehit edilmesiyle ilgili sessizliğe büründü.
NETANYAHU'DAN TOPLANTI KARARI
İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.
ABD'DEN ABA ALTINDAN SOPA
Tüm bu yaşananların ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi.
Blinken, Singapur ziyareti sırasında Gazze'deki duruma ve ateşkesin önemine ilişkin Channel News Asia'ya konuştu.
Bakan Blinken, Heniyye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde yanıt verdi.
Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
HAMAS LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN ESİRLER İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Blinken, daha kalıcı barış ve güvenlik için her şeyi daha iyi bir yolda ilerletmenin hayati önem taşıdığını kaydederek, buna odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.
"HİÇBİR ŞEY ATEŞKESE ULAŞMANIN ÖNEMİNİ ORTADAN KALDIRMAZ"
Blinken ayrıca Singapur ziyareti kapsamında Singapur'un eski ABD Büyükelçisi Chan Heng Chee'nin moderatörlüğündeki "Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenliği ve Refahı Geliştirme" başlıklı programa katıldı.
HAMAS'I SUÇLADI
Burada bir katılımcının Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin görüşünü ve bu durumun müzakereleri nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Blinken, "Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz. Bu açıkça esirlerin çıkarına, onların eve getirilmesi için. Bu, Gazze'de her gün acı çeken ve Hamas'ın sebep olduğu çapraz ateşte kalan çocuk, kadın ve erkek Filistinlilerin de çıkarına." ifadelerini kullandı.
Blinken, ilk günden bu yana sadece Gazze'de daha iyi bir noktaya ulaşmaya, kuzeyde Lübnan ve Hizbullah, Kızıldeniz'de Husiler, İran, Suriye veya Irak fark etmeksizin, çatışmanın yayılmasını önlemeye çalıştıklarını savunarak, "Daha iyi bir noktaya gelebilmemizi sağlamanın en önemli anahtarı da ateşkesi sağlamak." diye konuştu.
Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD'nin rolüne dikkat çekmişti.
"ADI KONULMAMIŞ BİR SAVAŞ HALİ TEDAVÜLDEDİR"
"Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir." açıklamasında bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Heniyye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir.
Orta Doğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesi toplu ve yaygın bir savaşın adeta işaret fişeği mahiyetindedir. Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır."