Halk TV'den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın geliriz" söylemini İsrail için kullandı! RTÜK'ten soruşturma

"Filistin'in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir.

RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV'nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

YUNAN BAKAN DA TÜRKİYE'Yİ AYNI SÖZLE TEHDİT ETTİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de geçtiğimiz günlerde, Başkan Erdoğan'ın bu söylemi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmişti.

"Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor." diyen Yunan Bakan, "Asıl biz satın aldığımız F-35'lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.