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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları tepkisi: Torunum 'gitme' dedi, Papa'yı arayacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat açılışındaki ahlaksız gösterileri eleştirdi. Torununun uyarısı üzerine Macron'un davetine katılmadığını söyledi. LGBT lobisine sert mesaj gönderdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Paris Olimpiyatları tepkisi: Torunum ’gitme’ dedi, Papa’yı arayacağım

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Açılışı torunum izletti! Resmen sapkınlık! LGBT görüntülerini görünce Fransa'ya gitmedim. Sayın Papa'yı da arayacağım. Yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Paris'te yapılmak istenen insanı, hayvanlardan dahi aşağıya çekme projesidir. Çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Çok acımasız bir savaş yürütülüyor.

MAVİ VA'TAN' TEPKİSİ
Başkan Erdoğan, CHP'li Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine Mavi Vatan'a masal diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar" dedi...
Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:
Muhalefetin milletin meselelerine nasıl baktığını her konuda görüyoruz. Son 22 yılda birkaç istisna hariç milletin gerçek gündemiyle aynı hizada bir türlü konumlanamadılar.
30 yıllık işgalin altından Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma mücadelesinde en sert eleştiriyi CHP'den aldık.
Libya meselesinde de aynı vahim durumla karşılaştık. 'Türk askerinin Libya'da ne işi var' korosunun assolisti dönemin CHP genel başkanıydı.
DEM'li ortaklarıyla Meclis'te Somali tezkeresine hayır dediler. Gazze'de devam eden soykırımda Hamas'ı şeytanlaştırmada nasıl bir dil tutturduklarını biliyoruz.
İsrail'in vahşi katliamlarına tepki vermekle gösteremediler. Şimdi benzer basiretsizliği mavi vatanda görüyoruz.
MASAL diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi Türkiye karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir.
CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? İktidara muhalefet etmek ayrıdır, Türkiye'nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır.

Erdoğan, Katz'ın paylaşımıyla ilgili "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, ürkütmez bu yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez" dedi.

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