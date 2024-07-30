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Kenan Işık'a son görev... Cenaze aileye teslim edildi: Atatürk Kültür Merkezi'nde tören yapılacak | Başkan Erdoğan'dan taziye:

10 yıl önce beyin kanaması geçiren ve yıllardır tedavisi süren Kenan Işık'tan acı haber geldi. 76 yaşındaki Işık hayatını kaybetti. Işık'ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan cenaze Işık ailesine teslim edildi. Peki, Kenan Işık kimdir, hangi olay sonrası bitkisel hayata girmişti? İşte detaylar ve Işık'ın cenaze programı...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:50 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 09:13
Kenan Işık’a son görev... Cenaze aileye teslim edildi: Atatürk Kültür Merkezi’nde tören yapılacak | Başkan Erdoğan’dan taziye:

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Oyuncu gazeteci ve Kim Milyoner Olmak İster'in eski sunusu Kenan Işık'tan acı haber geldi.

KENAN IŞIK HAYATINI KAYBETTİ
2014 yılında beyin kanaması geçiren ve yıllardır bitkisel hayatta olan Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildiKenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi


CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Kenan Işık'ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi




PROGRAM BELLİ OLDU
Işık ailesinden edinilen bilgiye göre, Kenan Işık için bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Kenan Işık'ın cenaze töreni programı belli oldu!

Törenin ardından ise Kenan Işık'ın naaşı Ankara'ya götürülecek.

Işık'ın naaşının çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRMİŞTİ?

Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

Kenan Işık Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyorduKenan Işık Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyordu

Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı.

TAZİYE MESAJLARI
Işık'ın vefatının ardından siyaset dünyasından peş peşe mesajlar geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kenak Işık için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy, "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Işık için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah."

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı A Haber'e katılarak Kenank Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ VARDI"
Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ da Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

10 yıldır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık’ın yıllar önceki itirafı tekrar gündemde! Ben bu anı yaşayamıyorum10 yıldır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık’ın yıllar önceki itirafı tekrar gündemde! Ben bu anı yaşayamıyorum

KENAN IŞIK KİMDİR?
Tam adıyla Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne katılarak tiyatro kariyerine adım attı.

Lise mezuniyetinin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam eden Kenan Işık, üniversite yıllarında da tiyatrodan kopmadı ve 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan Kenan Işık, çeşitli televizyon dizilerinde de rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Işık, 2005 yılında Star Haber'i sundu.

Kenan Işık'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli işlerinden biri ise Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunması oldu.

Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya girip ardından fenalaşarak dengesini kaybetti ve kafasını yere çarptı. Bu kaza sonucu beyin kanaması geçiren Işık, bilinci kapalı bir halde hastaneye kaldırıldı ve 4 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorları tarafından hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Kenan Işık, o tarihten bu yana komada. Sanatçının tedavisi, ailesinin gözetiminde evinde devam ediyor.

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