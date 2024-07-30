Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tiyatro, sinema ve televizyon dünyamızın usta sanatçısı Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kenak Işık için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Ersoy, "Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Kenan Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, bilgi birikimiyle ve saygın duruşuyla gönüllerimizde taht kuran Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarımızda da uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Işık'ın eserleri ve performansları gelecek nesiller için de birer rehber niteliğinde olacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Işık için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türk tiyatrosunun ve aynı zamanda televizyon ekranlarının duayen ismi Sayın Kenan Işık'ın uzun bir tedavi sürecinin hitamında ebediyete irtihalinden büyük bir üzüntü duydum. Merhum Işık'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Türk tiyatro camiasına sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun inşallah."

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı A Haber'e katılarak Kenank Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ VARDI"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ da Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam adıyla Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne katılarak tiyatro kariyerine adım attı.