Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

FİLİSTİN HAKLININ MÜCADELESİ DÜNYAYA DUYURULACAKTI

Kurtulmuş imzalı davetiyede, "Filistin davasının geçmekte olduğu bu kritik dönemde zatıalinizin ülkemizi ziyaret ederek milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK SORUNLARINI SEBEP GÖSTERDİ

Türkiye'nin TBMM'de konuşma davetini geri çeviren Mahmud Abbas'ın sağlık sorunlarını ileri sürdüğü öğrenildi. Abbas'ın daveti kabul etmesi halinde Meclis'te hitabı Filistin'de birlik için de diplomatik girişime sahne olacaktı. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda hitap ederken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye de Genel Kurul'daki locadan Abbas'ı dinleyecekti.