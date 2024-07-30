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Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'de konuşması için davet edilmesi gerektiğini söyleyen siyasi partilere tepki gösteren Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi?" şeklinde konuşmuştu. Abbas’a Meclis’te konuşması için gönderdilen mektuba ulaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı davette, “Zatıalinizin TBMM’de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 07:32 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:42
Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?

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Başkan Tayyip Erdoğan, hafta sonu Rize ziyareti sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşturulması için bazı siyasi partiler tarafından yapılan çağrılara tepki göstererek Abbas'a bu konuda davet gittiğini, ancak kendisinin olumlu yanıt vermediğini söyledi.

Başkan ErdoğanBaşkan Erdoğan

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Başkan Erdoğan'ın anlattığı davetin ayrıntılarına ulaşıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Abbas ile temasa geçilerek Meclis'te konuşmasının altyapısı hazırlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 12 Temmuz'da Abbas'a bir davetiye gönderdi. Abbas'ın İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağı gün TBMM'de konuşma yapması planlandı. Netanyahu ABD'de konuşurken cevap Türkiye'den gelecekti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.

FİLİSTİN HAKLININ MÜCADELESİ DÜNYAYA DUYURULACAKTI
Kurtulmuş imzalı davetiyede, "Filistin davasının geçmekte olduğu bu kritik dönemde zatıalinizin ülkemizi ziyaret ederek milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK SORUNLARINI SEBEP GÖSTERDİ
Türkiye'nin TBMM'de konuşma davetini geri çeviren Mahmud Abbas'ın sağlık sorunlarını ileri sürdüğü öğrenildi. Abbas'ın daveti kabul etmesi halinde Meclis'te hitabı Filistin'de birlik için de diplomatik girişime sahne olacaktı. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda hitap ederken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye de Genel Kurul'daki locadan Abbas'ı dinleyecekti.

Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davet sürecine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuzu netleştirmek adına sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini, bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle Meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi."

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