Abbas’a giden mektup ortaya çıktı: Gel Filistin mücadelesini dünyaya anlat! Neden daveti kabul etmedi?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas.
FİLİSTİN HAKLININ MÜCADELESİ DÜNYAYA DUYURULACAKTI
Kurtulmuş imzalı davetiyede, "Filistin davasının geçmekte olduğu bu kritik dönemde zatıalinizin ülkemizi ziyaret ederek milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de hitapta bulunmasının Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmak açısından tarihi bir vesile teşkil edeceği inancındayım" ifadeleri kullanıldı.
SAĞLIK SORUNLARINI SEBEP GÖSTERDİ
Türkiye'nin TBMM'de konuşma davetini geri çeviren Mahmud Abbas'ın sağlık sorunlarını ileri sürdüğü öğrenildi. Abbas'ın daveti kabul etmesi halinde Meclis'te hitabı Filistin'de birlik için de diplomatik girişime sahne olacaktı. Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda hitap ederken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye de Genel Kurul'daki locadan Abbas'ı dinleyecekti.
Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davet sürecine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuzu netleştirmek adına sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini, bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle Meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi."