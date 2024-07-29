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Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 2014 yılında beyin kanaması geçiren ve yıllardır bitkisel hayatta olan Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Işık kimdir, neden komaya girmişti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 10:50 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 12:09
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti

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Oyuncu gazeteci ve Kim Milyoner Olmak İster'in eski sunusu Kenan Işık'tan acı haber geldi.

KENAN IŞIK HAYATINI KAYBETTİ
2014 yılında beyin kanaması geçiren ve yıllardır bitkisel hayatta olan Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kenan Işık hayatını kaybettiKenan Işık hayatını kaybetti

KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRMİŞTİ?
Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

Kenan Işık Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyorduKenan Işık Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyordu

Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı A Haber'e katılarak Kenank Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ VARDI"
Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ da Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KENAN IŞIK KİMDİR?
Tam adıyla Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne katılarak tiyatro kariyerine adım attı.

Lise mezuniyetinin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimine devam eden Kenan Işık, üniversite yıllarında da tiyatrodan kopmadı ve 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Sanat kariyerinde tiyatro oyunculuğunun yanı sıra şehir tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan Kenan Işık, çeşitli televizyon dizilerinde de rol aldı. Bir dönem gazetecilik de yapan Işık, 2005 yılında Star Haber'i sundu.

Kenan Işık'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan en önemli işlerinden biri ise Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programını sunması oldu.

Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya girip ardından fenalaşarak dengesini kaybetti ve kafasını yere çarptı. Bu kaza sonucu beyin kanaması geçiren Işık, bilinci kapalı bir halde hastaneye kaldırıldı ve 4 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorları tarafından hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Kenan Işık, o tarihten bu yana komada. Sanatçının tedavisi, ailesinin gözetiminde evinde devam ediyor.

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