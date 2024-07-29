Oyuncu gazeteci ve Kim Milyoner Olmak İster 'in eski sunusu Kenan Işık 'tan acı haber geldi.

KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRMİŞTİ? Kenan Işık , 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

Kenan Işık Kim Milyoner Olmak İster programını sunuyordu

Uzun bir süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık daha sonra Almanya'ya bir kliniğe götürülerek tedavi edilmeye başlanmıştı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı A Haber'e katılarak Kenank Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Işık, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ben de çok yeni öğrendim. Biz de Devlet Tiyatroları olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ VARDI"

Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Aytuğ da Kenan Işık'ı A Haber canlı yayınında anlattı.

Aytuğ, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah ustamıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Umudumuz vardı iyileşeceğine inanıyorduk. Tekrar aramıza, ekranlara döneceğini umutla bekliyorduk. Hatta 1,5 – 2 yıl önce güzel haberler de almıştık ondan bilincinin yerine gelmesinin yakın olduğu şeklinde ama akabinde değerli eşi stabil durumunun devam ettiği açıklamasını yaptı. Biz umutlarımızı yitirmemiştik. Çok önemli bir karakterdi. Sadece oyunculuk ve sunuculuk yetenekleriyle değil insani özellikleriyle de pek çok genç sanatçıya hatta yetiştirdiği kişilere örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam adıyla Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenim yıllarında okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne katılarak tiyatro kariyerine adım attı.