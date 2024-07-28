SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024? Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak, hangi gün? 2024 YAŞ kararları ve sonuçları...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan YAŞ toplantısı, bir yıl aradan sonra tekrar gündemde. Bu hafta gerçekleşecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) önemli kararlar alınacak. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 13:26 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 13:26
YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN 2024? Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak, hangi gün? 2024 YAŞ kararları ve sonuçları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bir yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tekrar toplanıyor. Toplantıya kısa bir süre kala, "2024 YAŞ toplantısı ne zaman?" sorusu gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. İşte merak edilenler.

BU HAFTA TOPLANIYOR

Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresi doluyor

Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrataroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Orgenerallik için terfi sırasında 5 isim var

Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.

Buna göre, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kılıçdaroğlu neyin hazırlığında? TAKVİM’e konuşan Mehmet Sevigen’den Özgür Özel’e ’tüzük kurultayı’ uyarısı: Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi
AK Parti’den Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım
Gazze’de soykırım, ABD’de ’Kongre’n kafa, Paris’te sapkınlık... Küreselcilerin ’Olimpiyat’ ruhu: İpleri siyonist barbarların elinde
Emeklilere indirim fırsatı: Hangi alanda imkan var? Listeye neler eklendi? Nasıl yararlanılacak?
İran’da Pezeşkiyan dönemi! Mazbatasını Hamaney’den aldı resmen göreve başladı
Golan Tepeleri’ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullahı’nı hedef aldı: Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız
Yakınına bakana 9 bin 77 TL: Kim, nasıl başvuruyor? 3 şart var!
Başkan Erdoğan’dan Rize’deki STK buluşmasında ABD’ye tepki Abbas’a sitem: Davet ettik gelmedi
Üniversite tercihleri başladı! Birçok okul kesenin ağzını açtı: Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’de kabul edildi
Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
TBMM’den ABD’ye Netanyahu tezkeresi: Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz
Tezkere TBMM’de kabul edildi: 2 yıl Somali’deyiz
Başkan Erdoğan’dan Rize’de CHP’ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
Dünya Fransa’daki skandalı konuşuyor! Paris Olimpiyatları’nın açılışında Hz. İsa’ya saygısızlık ve LGBT propagandası: İfade özgürlüğünden bahsetmesinler
SON DAKİKA