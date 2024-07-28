Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak"

"SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." dedi.

"TARİH ÖNÜNDE DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE DE İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var! Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.