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Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rize'de yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası siyonistleri korku sardı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederken Tel Aviv basını açıklamayı işgal tehdidi olarak servis etmişti. Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 01:10 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 02:00
Türkiye’den katil İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’a sert tepki: Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail medyası ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı korku sardı.

KATZ'DAN ALÇAK TEHDİT
Katz, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına sert tepkiler geldi.

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." dedi.

"TARİH ÖNÜNDE DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE DE İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var! Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir." dedi.

Başkan Erdoğanın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katzdan alçak tehditBaşkan Erdoğanın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katzdan alçak tehdit
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası siyonistleri korku sardı! İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan alçak tehdit

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