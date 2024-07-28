Başkan Erdoğan’ın Rize programında değişiklik! Ayder ziyaretine hava muhalefeti engeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Rize programında değişiklik oldu. Erdoğan 10.30 gibi Ayder
Yaylası'na gidecekti. İncelemelerde bulunup kahvaltı programın iştirak edecekti.
Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan sarı kodlu uyarı ve hava muhalefeti nedeniyle Ayder programı iptal oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Erdoğan'ın Rize merkezde AK Parti
Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği, ardından da iş adamları ve bakanlarla birlikte bir programa katılacağı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Başkan Erdoğan'ın daha sonrasında İyidere Lojistik Merkezi
'ni ziyaret edip incelemelerde bulunması bekleniyor.