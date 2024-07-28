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Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 17:52
Başkan Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.


PARTİ TEŞKİLATIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'de bulunan Erdoğan, parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

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