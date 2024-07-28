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AK Parti'den Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım

AK Parti, Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuya ilişkin takvim.com.tr'ye konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Partime acıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 09:05 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 09:42
AK Parti’den Mavi Vatan’a Masal diyen CHP’li Namık Tan’a sert tepki: Yunan tezlerine destek veren siyasi pusulasını kaybetmiş yaklaşım

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayarak büyük bir skandala imza attı.

CHP'li Tan Mavi Vatan'a dil uzattı


AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti;

"Mavi Vatan"daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri "siyasi masal" olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.

"MAVİ VATANIMIZ, ANA VATANIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

CHP Milletvekili Sayın Namık Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de "Mavi Vatan" için "yayılmacı politika" diyen dış politika kurmayı, yerini "Mavi Vatan" için "masal" diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımıAK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımı

"ATATÜRK BUNLARI GÖRSE SOPAYLA KOVALARDI"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." dedi.

Çelebi paylaşımında, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ülkemizin Mavi Vatan mücadelesine "masal" demiş. Selefi Ünal Çeviköz de "yayılmacılık" demişti. Mavi Vatan Misak-ı Millinin denizlerimizdeki karşılığıdır. Atatürk bunları görse sopayla kovalardı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sevigen, Namık Tan'a sert tepki gösterdiMehmet Sevigen, Namık Tan'a sert tepki gösterdi

SEVİGEN: BUNLARIN TÜRKİYE GİBİ BİR DERTLERİ YOK

Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de konuya ilişkin takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuştu.

Türkiye'nin Mavi Vatan davasını "Masal" olarak tanımlayan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'a sert tepki gösteren Sevigen, "Bunlar CHP'yi paravan olarak kullanıyorlar... Bunların Türkiye gibi bir dertleri yok. Türkiye'nin en önemli konularından birini hayal olarak gören bir insanın büyükelçi olarak görev yapması en çok bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet SevigenMehmet Sevigen


"PARTİME ACIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de veryansın eden Sevigen, "Bunları vekil yapıp Cumhurbaşkanının yanına götürenlerde kabahat. Ülkeme ve partime acıyorum. CHP'nin selamete çıkması için bir an önce bunlardan kurtulması gerek" dedi.

Bilindiği üzere Özgür Özel, siyasette normalleşen iklime müteakip Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde yanında not alması için Namık Tan'ı da götürmüştü.

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