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28 Şubat kafası yine hortladı! Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir sitede kendisine ait yazlık dairenin önünde bulunan, siteye ait ortak havuza haşema ile giren Meral Algün'ün, site yöneticisi ve güvenlik görevlisi tarafından engellendiği iddia edildi. Meral Algün’ün eşi Muhammet Algül, “Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir” dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 21:39 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 22:05
28 Şubat kafası yine hortladı! Akçakoca’da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

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Başörtüsü düşmanı zihniyet, bu kez Akçakoca'da kendini gösterdi. Akılalmaz olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi.

28 Şubat kafası yine hortladı28 Şubat kafası yine hortladı

Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza inancı gereği giydiği haşema ile girdi.

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmediAkçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi.

28 Şubat kafası yine hortladı! Yer: Akçakoca!

Meral Algün duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve Meral Algün bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmediAkçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

Görüntüde A.K., Meral Algün'ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, "Buranın kuralı var" dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de "Buraya haşema ile girmek yasak" dedi. Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, "Havuzu kapatmak zorunda kalacağım" dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterdi.

Kadının eşi Muhammet AlgünKadının eşi Muhammet Algün

"EŞİME SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORLAR"
Kadının eşi Muhammet Algün ise yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Akçakoca'da sitede bir yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için aldık. Eşim tesettürlü. Cumartesi benim yokluğumda eşim daireye taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Havuza girmesinden 2 dakika sonra site yöneticileri ve güvenlikler, hemen gelip müdahale ediyorlar. Benim yokluğumda bir kadını 2 çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkarmaya çalışmaları kabul edilebilir bir durum değil. Haşema ile havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşime sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak bir durum değil. Bu kesinlikle bir ayrımcılık. Özgürlüğü savunan insanların, özgürlüğü kısıtlayıcı bir karar almalarıdır. Bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir."

Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmediAkçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi

SİTE YÖNETİCİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Meral Algün'ün (35) yazlık sitede ortak havuza haşema ile girmesini engellemek için havuzu kapatan site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) kadının şikayeti üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

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