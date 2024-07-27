TBMM'den ABD'nin Netanyahu skandalına sert tepki: "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz"

Katil Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. (24 Temmuz 2024)

Tezkerede, Filistin'de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerinin Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabının tarihe bir utanç tablosu olarak geçtiği vurgulandı.

Tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. Gazze'de 10 ay içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 40 bin sivil katledilmiştir. Yaşam alanları kasıtlı olarak tahrip edilen 2 milyon Gazzeli yerlerinden edilmiştir. Hayatta kalabilenler, her türlü insani yardımın engellendiği dar bir bölgede açlık ve hastalıklar karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Gazze'deki insani trajedi her geçen gün derinleşirken, Batı Şeria'daki işgalci şiddeti de tırmanmakta; Filistinlilerin canına ve mülklerine yönelik saldırılar hız kazanmaktadır." denildi.