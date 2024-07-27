Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda 10 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı: "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz TOPYEKÜN SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan, 9 kişinin öldüğü saldırının ardından "Topyekün savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı. TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTILAR

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı. "Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.

İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu. Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.

Washington'da bulunan Başbakan Netanyahu'nun heyetinden üst düzey bir yetkilinin, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği öne sürülen saldırının Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda dramatik bir dönüşe yol açacağını söylediği iddia edildi.

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Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.