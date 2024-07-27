Başkan Erdoğan’dan STK buluşmasında önemli açıklamalar

ABBAS'I DAVET ETTİK GELMEDİ Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM'de konuşma yapmak için davet ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Abbas'ın henüz gelmediğini belirterek, " Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan hizmet ve yatırımların Rize'ye ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ayder'e yaptığımız yatırımı çok çok önemsiyoruz. Vatandaşımızın buraya gelen yerli yabancı şikayetlerini dinledik. Ayder'i doğa koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk. Ayder'i eski güzelliğine kavuşturduk inşallah yarın orada olacağız.

Rize'ye hasret gidermek için de geldik. Yakın çevremizde yaşanan olayları siz de görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna bizim Karadeniz'deki komşularımız. 2,5 yıldır süren savaşta on binlerce insan öldü. Batı'lı savaş baronları dışında bundan kimse hayır görmedi. Biz barış için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor.

7 Ekim'den beri Türkiye insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bölgeye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya anlattık. Batı dünyası ise İsrail'in yanında yer aldı.

NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NDE ALKIŞLANMASI

Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.

Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.