Başkan Erdoğan’dan STK buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.
ABBAS'I DAVET ETTİK GELMEDİ
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM'de konuşma yapmak için davet ettiklerini ifade etti. Erdoğan, Abbas'ın henüz gelmediğini belirterek, " Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan hizmet ve yatırımların Rize'ye ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ayder'e yaptığımız yatırımı çok çok önemsiyoruz. Vatandaşımızın buraya gelen yerli yabancı şikayetlerini dinledik. Ayder'i doğa koruma projemizle şanına yakışır bir hale getireceğiz demiştik, sözümüzü tuttuk. Ayder'i eski güzelliğine kavuşturduk inşallah yarın orada olacağız.
Rize'ye hasret gidermek için de geldik. Yakın çevremizde yaşanan olayları siz de görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna bizim Karadeniz'deki komşularımız. 2,5 yıldır süren savaşta on binlerce insan öldü. Batı'lı savaş baronları dışında bundan kimse hayır görmedi. Biz barış için çalışıyoruz. İki komşumuz arasında dengeli politika izleyerek savaşın Karadeniz'e sirayet etmesine engel olduk. Bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor.
7 Ekim'den beri Türkiye insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. Bölgeye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İsrail'in katliamlarını tüm dünyaya anlattık. Batı dünyası ise İsrail'in yanında yer aldı.
NETANYAHU'NUN ABD KONGRESİ'NDE ALKIŞLANMASI
Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.
Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ABBAS'I DAVET ETTİK GELMEDİ
Ülkemden bazı siyasi partiler 'Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin parlamentoda konuştursun' diyor. Yapmadığımızı kim söylüyor. Davet ettik ama gelmedi. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Biz Filistinli kardeşlerimiz adına her şeyi her yerde söylüyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Hortlatılmak istenen Haçlı zihniyeti işte budur. Temsilciler Meclisi dışında binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları görünce kendi geleceğimiz için endişeleniyoruz. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir.Türkiye her zaman güçlü olmak, caydırıcı olmak zorundadır diyoruz.
Her alanda tam bağımsız Türkiye hedefimiz için koşturuyoruz. Son 22 yılda çok çalıştık. Onca ihanete rağmen önemli başarılara imza attık. Ekonomide oralama yüzde 5,5 büyüme kaydettik. Türkiye dünyada satın alma paritesinde 11. sıraya yükseldi. İhracatımız 256 milyar dolara yükseldi. Turist sayısı 57 milyona çıkarttık. Savunma sanayiinde dışa bağımlılık yüzde 20 seviyesine düştü. Terörle mücadele çok iyi bir yerdeyiz. Terör örgütlerinin mevcudiyetini sınır içinde neredeyse bitirdik. Sınır ötesinde ise mücadeleye devam ediyoruz. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız.
ENFLASYONUN ATEŞİ DAHA HIZLI DÜŞMEYE BAŞLAYACAK
Ekonomideki zorulukların farkındayız. Geçen yıl ortaya koyduğumuz OVP'nin etkilerini görüyoruz. Merkez Bankası rezervemiz hiç olmadığı kadar artıyor. Risk seviyesi azalıyor. Gri listeden çıktık. Enflasyonun ateşi daha hızlı düşmeye başlayacak. Kredi derecelendirme kuruluşları bile hakkımızı teslim etmeye başladı. Son 2 yılda fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. Bütçe dengelerini iyileştiriyoruz. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre azaldı ve yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Politikalarımıza güvenmeye devam edin. Felaket tellallarına kulak asmayın. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Türkiye bu sürecin sonunda çok farklı bir ülke olacak. Bundan şüphe duymuyoruz. Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.