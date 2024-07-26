TRT SPOR CANLI 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI İZLE | Paris Yaz Olimpiyatları bugün saat kaçta başlayacak? TRT Spor frekans bilgileri...

Sporseverlerin merakla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için heyecan dorukta. Türkiye'nin gurur kaynağı olacak Filenin Sultanları ve diğer birçok Türk sporcu, bu prestijli organizasyonda ülkemizi temsil edecek. 26 Temmuz'da gerçekleşecek açılış töreni, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'un yayın akışını ve frekans bilgilerini takip ederek Olimpiyat Açılış Töreni'ni canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...