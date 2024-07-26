TRT SPOR CANLI 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI İZLE | Paris Yaz Olimpiyatları bugün saat kaçta başlayacak? TRT Spor frekans bilgileri...

Sporseverlerin merakla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için heyecan dorukta. Türkiye'nin gurur kaynağı olacak Filenin Sultanları ve diğer birçok Türk sporcu, bu prestijli organizasyonda ülkemizi temsil edecek. 26 Temmuz'da gerçekleşecek açılış töreni, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'un yayın akışını ve frekans bilgilerini takip ederek Olimpiyat Açılış Töreni'ni canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Olimpiyatlar, 32 spor dalında ve 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Toplamda 306 madalya mücadelesinin yaşanacağı bu büyük organizasyonda, geleneksel 28 spor dalına ek olarak break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi yenilikler de yer alacak.
Açılış töreni 26 Temmuz'da yapılacak ve sporcuları taşıyan 85 geminin Sen Nehri üzerinden hareket etmesiyle başlayacak.