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TRT SPOR CANLI 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI İZLE | Paris Yaz Olimpiyatları bugün saat kaçta başlayacak? TRT Spor frekans bilgileri...

Sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı olan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nın açılış töreni, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Türk sporcuların da mücadele edeceği bu prestijli organizasyonun açılışı, Seine Nehri üzerinde gerçekleştirilecek. 26 Temmuz programında TRT Spor'un yayın akışında yer alacak olan açılış töreninin detayları ve canlı yayın frekans bilgileri için TRT Spor canlı izle ekranını takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 17:43 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 17:44
TRT SPOR CANLI 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI İZLE | Paris Yaz Olimpiyatları bugün saat kaçta başlayacak? TRT Spor frekans bilgileri...

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Sporseverlerin merakla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için heyecan dorukta. Türkiye'nin gurur kaynağı olacak Filenin Sultanları ve diğer birçok Türk sporcu, bu prestijli organizasyonda ülkemizi temsil edecek. 26 Temmuz'da gerçekleşecek açılış töreni, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor'un yayın akışını ve frekans bilgilerini takip ederek Olimpiyat Açılış Töreni'ni canlı izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları büyük bir heyecanla 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Olimpiyatlar, 32 spor dalında ve 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek. Toplamda 306 madalya mücadelesinin yaşanacağı bu büyük organizasyonda, geleneksel 28 spor dalına ek olarak break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış gibi yenilikler de yer alacak.

Açılış töreni 26 Temmuz'da yapılacak ve sporcuları taşıyan 85 geminin Sen Nehri üzerinden hareket etmesiyle başlayacak.

TRT SPOR'DAN CANLI YAYIN

Olimpiyatların açılış törenini canlı olarak izlemek isteyenler için TRT Spor'un yayın akışı şu şekilde:

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 OLİMPİYATA DOĞRU

20:30 PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ ORTAK YAYIN

TRT Spor Canlı Yayın Linki: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor'un yayınlarını uydu üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri:

Uydu: TÜRKSAT 3A (42°E)

Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6

Uydu: TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6

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